داعياً لاستغلال انشغال أوروبا بالحرب الأوكرانية.. داعش يتوعد امريكا واسرائيل بالثأر لمقتل زعيمه "أبو إبراهيم القرشي"
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جرينتش+2 01:49
انتفاضة فلسطينية ثالثة تلوح في الافق لاحباط مخطط العدو بالتصعيد على طريق تهويد الاقصى
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