قوات الاحتلال والمستوطنون يقتحمون الأقصى صباح اليوم الاحد، والشيخ عكرمة صبري يناشد العرب والمسلمين التحرك
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وزارة الدفاع الروسية تعلن تحرير رهائن مسجد ماريوبول ومقتل عشرات المرتزقة وتدمير معمل ذخيرة بضواحي كييف
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