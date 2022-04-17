وزارة الدفاع الروسية تعلن تحرير رهائن مسجد ماريوبول ومقتل عشرات المرتزقة وتدمير معمل ذخيرة بضواحي كييف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأحد، عن تحرير الرهائن الموجودين داخل مسجد مدينة ماريوبول من خلال عملية خاصة أدت إلى مقتل عشرات المرتزقة الأجانب، وتدمير معمل ذخيرة بالأسلحة الدقيقة في ضواحي كييف.

وجاء هذا الإعلان على لسان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، الذي قال إن “القوات الخاصة الروسية نجحت بإنقاذ رهائن محتجزين في أحد المساجد في ماريوبول”.

وأضاف كوناشينكوف قائلا: “بناء على طلب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تم تنفيذ عملية خاصة في مقاطعة بريمورسكي لتحرير الرهائن المحتجزين من قبل النازيين في المسجد”.

وأشار كوناشينكوف إلى أنه نتيجة للعملية الخاصة تم إطلاق سراح الرهائن المسجد وقتل 29 مسلحا، بمن فيهم مرتزقة أجانب.

كما أعلن كوناشينكوف أنه تم محاصرة 400 مسلح من المرتزقة في مصنع “أزوف ستال” بمدينة ماريوبول، مشيرا إلى أن معظمهم من مواطني الدول الأوروبية وكذلك كندا والولايات المتحدة.

وقال كوناشينكوف إن “القوات الجوية الروسية قامت ليلا بإطلاق صواريخ عالية الدقة على مصنع للذخيرة بالقرب من قرية بروفاري بمنطقة كييف”.

كما نجحت قوات الدفاع الجوي الروسية بإسقاط 10 طائرات مسيرة أوكرانية بالقرب من بلدة أفدييفكا وبايراك ولوزوفايا ومالايا كاميشفاخا ونوفوبروكوفيفكا وتشرنوبايفكا وياسينوفاتوي”.

واعتبارًا من يوم 25 مارس/ آذار، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.