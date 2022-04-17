وزارة الصحة: 4 وفيات و475 إصابة بكورونا الأسبوع الماضي ليرتفع العدد منذ بدء الوباء الى 14059 وفاة و1,695,432 إصابة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 4 وفيات و475 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، خلال الأسبوع الوبائي رقم 15 لعام 2022 الممتد من 9 إلى 15 نيسان، ليرتفع العدد الإجمالي منذ بدء الوباء إلى 14059 وفاة و1695432 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا الأسبوع 2.03 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار الموجز الأسبوعي إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 332 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت إلى المستشفيات خلال الأسبوع 35 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 49 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 53 حالة.

وأظهر الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت (صفر) بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 6 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 2 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 2 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 5 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 3 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 1 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 2 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته (صفر) بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 594 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء التراكمي 1681041 حالة. كما أشار إلى إجراء 23451 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 16719174 فحصاً.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4750148، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4469823، والجرعة الثالثة 641508.

ومن جانبه، اوضح مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة وملف كورونا، الدكتور عادل البلبيسي، إن الأسبوع الوبائي رقم 15 لعام 2022 والممتد من الفترة 9 إلى 15 نيسان سجل 475 إصابة بفيروس كورونا، مقارنة بـ 741 إصابة للأسبوع الوبائي 14، بانخفاض حوالي 36 بالمئة.

وأضاف البلبيسي، في تصريحات لوكالة (بترا) اليوم الأحد، أن عدد الوفيات بلغ 4 حالات، مقارنة مع 7 وفيات خلال الأسبوع الوبائي 14، وبنسبة انخفاض 43 بالمئة.

وبين أن عدد فحوصات “بي سي آر” التي تم إجراؤها خلال الأسبوع 15 بلغت 23451 فحصا، مقارنة مع 25469 فحصا خلال الأسبوع الذي سبقه، وبنسبة انخفاض 8 بالمئة.

وبلغ عدد الحالات التي تتلقى العلاج حالياً في المستشفيات 53 حالة، مقارنة مع 74 خلال الأسبوع الذي سبقه رقم 14، وبنسبة انخفاض 28 بالمئة.

وحول نسبة الفحوصات الإيجابية، بين البلبيسي أنها انخفضت إلى 2 بالمئة، مقارنة مع 2.9 بالمئة خلال الأسبوع الوبائي رقم 14، وبانخفاض نسبته 30 بالمئة.

وبلغ عدد الحالات النشطة 332 حالة، مقارنة مع 493 حالة خلال الأسبوع رقم 14، بانخفاض نسبته 33 بالمئة. وعن نسبة الإصابات في الفئة العمرية من 10 – 17 عاماً، أشار البلبيسي إلى أنها بلغت 11 بالمئة مقارنة مع 11 بالمئة خلال الأسبوع السابق (بمجموع 6 حالات)، وأن نسبة الحالات في الفئة العمرية من 6 – 9 سنوات بلغت 1 بالمئة، مقارنة مع 2 بالمئة خلال الأسبوع الذي سابقه.

وحول جرعات المطعوم المضاد لفيروس كورونا، بين البلبيسي أن عدد الجرعات التي تم إعطاؤها خلال الأسبوع 15 بلغت للجرعة الأولى 4503، مقارنة مع 9884 خلال الأسبوع الذي سبقه، وللجرعة الثانية 6253 مقارنة مع 7596، وللجرعة الثالثة 3753 مقارنة مع 3009، ووصل المجموع 14509 مقارنة مع 15639 خلال الأسبوع رقم 14، وبنسبة انخفاض حوالي 7 بالمئة.