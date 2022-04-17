وزارة الصحة: 4 وفيات و475 إصابة بكورونا الأسبوع الماضي ليرتفع العدد منذ بدء الوباء الى 14059 وفاة و1,695,432 إصابة
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جرينتش+2 08:17
وزارة الصحة: 4 وفيات و475 إصابة بكورونا الأسبوع الماضي ليرتفع العدد منذ بدء الوباء الى 14059 وفاة و1,695,432 إصابة
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