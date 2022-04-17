هذه هي مدة العطلة الرسمية لعيد الفطر بالاردن والدول العربية

يترقب المسلمون إجازة عيد الفطر، التي تأتي مباشرة بعد شهر رمضان، والتي تتراوح هذا العام بين 3 أيام في بعض الدول إلى 17 يوما.

ويعتمد تحديد موعد عيد الفطر على رؤية هلال شهر شوال، ويتم تحري هلال شهر شوال في مساء يوم 29 من رمضان.

وإذا لم يتم رصد الهلال، يستمر شهر رمضان ليوم آخر (30 يوما) ويكون بعدها أول أيام العيد.

ومن المقرر تحري هلال شوال مساء السبت 30 أبريل/نيسان، وسط توقعات أن يكون الإثنين 2 مايو/أيار أول أيام عيد الفطر، ويستمر حتى الأربعاء 4 مايو/أيار 2022.

أما في كل من الأردن وسلطنة عُمان والمغرب وجزر القمر، والتي بدأ رمضان فيها الأحد (3 أبريل/نيسان)، فسيتم تحري هلال شهر شوال 1 مايو/أيار 2022.

وتعد السعودية أحد أكثر الدول التي تعطي إجازات في عيد الفطر، حيث ستمتد الإجازة للقطاع الحكومي من الإثنين 24 رمضان (25 أبريل/نيسان) وحتى السبت 7 مايو/أيار (13 يوما)، بينما ستكون للقطاع الخاص لمدة 4 أيام فقط، من يوم 1 إلى 4 مايو/أيار.

أما في الكويت، فتبدأ العطلة من 1 مايو/أيار، وتمتد حتى الخميس 5 منذلت الشهر، على أن يُستأنف الدوام الرسمي الأحد 8 مايو/أيار، وعليه ستكون عطلة عيد الفطر 9 أيام، مع احتساب أيام نهاية الأسبوع.

وفي الإمارات وقطر والبحرين ستكون الإجازة بين 30 رمضان (1 مايو/أيار) وحتى اليوم 3 شوال 4 مايو/أيار، وينطبق ذلك على القطاعين العام والخاص، وسيظل خاضعًا لرؤية الهلال.

وفي سلطنة عمان، ستكون الإجازة 4 أيام فقط، مع اختلاف فروق بداية شهر شوال.

أما في مصر، ستبدأ إجازة عيد الفطر من يوم الخميس 28 أبريل/نيسان، وذلك تعويضا عن إجازتي عيد تحرير سيناء وشم النسيم الموافقان 25 أبريل/نيسان (يتم ترحيلهما)، وتستمر الإجازة حتى يوم الأربعاء 4 مايو/أيار (7 أيام)، وسط توقعات بإصدار قرار بضم الخميس للإجازة على أن يتبعها الجمعة والسبت، لتصبح عدد أيام الإجازة (10 أيام) وينطبق ذلك على القطاعين العام والخاص.

وفي الأردن، ستكون الإجازة لمدة 4 أيام، تبدأ الأحد 29 رمضان (1 مايو/أيار) والذي يصادف كذلك عطلة عيد العمال، وتستمر حتى يوم الأربعاء 4 مايو/أيار، وينطبق ذلك على القطاعين العام والخاص.

تبدأ إجازة عيد الفطر في جمهورية اليمن من يوم الأحد – 30 رمضان (1 مايو/أيار) والذي يصادف عيد العمال، وتستمر حتى يوم الأربعاء (4 مايو)، وينطبق ذلك على القطاعين العام والخاص.

وينطبق ذلك كذلك على العراق واليمن والجزائر والمغرب ولبنان.

بينما تكون الإجازة 4 أيام أيضا في السودان، ولكنها تبدأ الإثنين 2 مايو/أيار وتستمر حتى يوم الخميس 5 مايو/أيار.