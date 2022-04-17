قوات الاحتلال والمستوطنون يقتحمون الأقصى صباح اليوم الاحد، والشيخ عكرمة صبري يناشد العرب والمسلمين التحرك

دعا خطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري الأحد، الدول العربية والإسلامية للتحرك بشكل “حقيقي” لحماية المسجد الأقصى المبارك بعد اقتحام مئات المستوطنين للمسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال صبري في تصريح لقناة “المملكة” إنه من المفترض بالنسبة للدول العربية والإسلامية ممارسة الضغط السياسي والدبلوماسي والحكومي مسبقا، لأن الاحتلال أعلن أنه سيقتحم المسجد الأقصى مسبقا وحكومة الاحتلال منذ أيام وهي تتحدث عن الاقتحامات.

وأضاف أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي مصرة على اقتحام المسجد الأقصى المبارك لتسهيل الأمور للمتطرفين اليهود، حيث اخرجوا صباح اليوم النساء من قبة الصخرة، وأفرغوا الساحة من المصلين من باب المجلس.

وقال: “الدفعة الأولى من المتطرفين اقتحموا المسجد الأقصى ولا ندري ما سيحصل بعد (…) التخوف الآن من موضوع القرابين (…) اقتحام الدفعة الأولى حصل عند الساعة 7:55 صباح الاحد “.

وتابع صبري: “لم نلمس أي تحرك فعال وإنما نسمع الإدانة والاستنكار، وهذا الأمر لم يعد فعالا ومؤثرا ورادعا، ويجب التحرك بشكل حقيقي لحماية المسجد الأقصى”.

قوات الاحتلال والمستوطنون يقتحمون المسجد

ومن جانبها ذكرت وكالة وف ان قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت، صباح اليوم الاحد، المسجد الأقصى المبارك لتأمين الاقتحامات الجماعية للمستوطنين، تلبية لدعوات أطلقتها منظمات الهيكل المزعوم لمناسبة عيد الفصح العبري.

وأفادت الوكالة أن قوات الاحتلال اقتحمت بأعداد كبيرة المسجد الأقصى واعتدت على المعتكفين فيه والمرابطين في باحاته، واعتقلت أربعة من المتواجدين في المسجد، وسط إطلاق مكثف لقنابل الصوت والغاز، في محاولة لإخراج المصلين من باحاته تهيئة لاقتحامات المستوطنين الاستفزازية.

كما اعتدت تلك القوات الاحتلال على النساء على أبواب مصلى قبة الصخرة. فيما عمد شبان فلسطينيون الى إغلاق مسار المستوطنين المقتحمين للأقصى بالمنطقة الشرقية منه.

المستوطنون يقتحمون باحات الأقصى تحت حراسة مشددة

وقد افادت وكالة سبوتنيك ان قوات الأمن الإسرائيلية اقتحمت، صباح اليوم الأحد، ساحات المسجد الأقصى في مدينة القدس، حيث انتشرت في ساحات الحرم وشرعت بملاحقة المصلين واعتدت عليهم بالضرب وأخلت معظمهم من الساحات.

وقال شاهد عيان لمراسل وكالة “سبوتنيك” إن “قوات الأمن الاسرائيلية اقتحمت باحات المسجد الأقصى معززة بعناصر من الوحدات الخاصة، وقامت بمحاصرة المسجد القِبلي ومنطقة مسجد قبة الصخرة والمسار الذي يسلكه المستوطنون خلال اقتحامهم لساحات الحرم”، مشيرا إلى أن “القوات الأمنية تعمل حاليا على توفير الحراسة لاقتحامات المستوطنين للأقصى بمناسبة عيد الفصح العبري”.

وأضاف شاهد العيان بأن “القوات الأمنية قامت بملاحقة للنساء من منطقة صحن قبة الصخرة، وللمصلين من منطقة المسجد القبلي، وذلك سعيا لإفراغ ساحات الأقصى من الفلسطينيين”.

يذكر أن الشرطة الإسرائيلية فرضت تقييدات على دخول الفلسطينيين للمسجد عند ساعات الفجر، حيث منعت كل من هم دون الـ40 عاما من دخول ساحات الحرم.

ونصبت الشرطة الإسرائيلية العديد من الحواجز العسكرية ونقاط التفتيش في القدس القديمة وعلى الطرقات المؤدية إلى بوابات المسجد الأقصى.

وأعلنت “جماعات الهيكل” اليهودية اليمينية المتطرفة عن تنظيم اقتحامات جماعية موحدة خلال أسبوع “الفصح العبري” للمسجد الأقصى، حيث تبدأ الاقتحامات الساعة السابعة صباحا من جهة باب المغاربة على فترتين يوميا، وتستمر حتى يوم الخميس المقبل.

يذكر أن مواجهات عنيفة دارت بين المصلين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية عقب اقتحام الأخيرة المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين بالضرب بالهروات وقنابل الصوت والغاز، ما أدى لإصابة نحو 200 فلسطيني بجروح مختلفة، ناهيك عن اعتقال أكثر من 400 فلسطيني ممن كانوا معتكفين داخل المسجد الاقصى، لا يزال جزء كبير منهم قيد التحقيق والاعتقال في مراكز الشرطة الإسرائيلية بالقدس.

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