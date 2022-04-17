قوات الاحتلال والمستوطنون يقتحمون الأقصى صباح اليوم الاحد، والشيخ عكرمة صبري يناشد العرب والمسلمين التحرك
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عاشق الدين والوطن.. 18 عامًا على اغتيال “أسد فلسطين” الشهيد الحمساوي عبد العزيز الرنتيسي
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