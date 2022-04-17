حبس تاجري مخدرات 20 سنة حاولا ادخال مليون حبة كبتاجون للأردن

قرَّرت محكمة أمن الدَّولة وضع متهمين بالأشغال الشَّاقة المؤقتة والسجن لمدة 20 سنة، بعد إدانتهما بجرم تهريب ونقل المواد المخدرة والمستحضرات الممنوعة إلى داخل الأراضي الأردنية.

وأصدرت المحكمة قرارها، خلال جلسة علنية، برئاسة المقدَّم القاضي العسكري خير السعيد، وعضوية الرائد القاضي العسكري عمر البطوش، والرائد القاضي العسكري إياد الخريسات، وقرَّرت تغريم المُدانين مبلغ 20 ألف دينار.

وبينت المحكمة في قرار التَّجريم، أنَّ الأفعال التي ارتكبها المُدانان جسيمة وتشكل خطرا على أمن وسلامة المجتمع، وقد وجدت مع هذه الأفعال ضرورة الارتقاء بالعقوبة إلى حدِّها الأعلى لتحقيق الرَّدع العام والخاص.

وأضافت أنَّ المُدانين وبرفقتهما مجموعة من الأشخاص حاولوا الدخول إلى الأراضي الأردنية قادمين من الأراضي السورية وبرفقتهم مليون و361 ألف حبة كبتاجون، وألفان و49 من مستحضر اللاريكا، محاولين تهريبها إلى المجتمع الأردني، واشتبكت معهم قوات حرس الحدود وألقي القبض على المُدانين وهرب ستة منهم إلى داخل الأراضي السورية، وتوفي ثلاثة آخرين.

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