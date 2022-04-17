وزارة الصحة: 4 وفيات و475 إصابة بكورونا الأسبوع الماضي ليرتفع العدد منذ بدء الوباء الى 14059 وفاة و1,695,432 إصابة
أهم العناوين
جرينتش+2 08:20
تزايد الانفتاح العالمي على سوريا.. الرئيس الأسد يتلقى برقيات تهنئة من قادة عدة دول عربية وأجنبية بمناسبة عيد الجلاء
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني