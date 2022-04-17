قوات الاحتلال والمستوطنون يقتحمون الأقصى صباح اليوم الاحد، والشيخ عكرمة صبري يناشد العرب والمسلمين التحرك
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جرينتش+2 12:26
ابسط الاسلحة لمقاومة اشرس عدو.. إصابة 7 صهاينة وتكسير حافلاتهم رشقاً بالحجارة قرب باب الأسباط بالقدس/ فيديو
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