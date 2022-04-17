ابسط الاسلحة لمقاومة اشرس عدو.. إصابة 7 صهاينة وتكسير حافلاتهم رشقاً بالحجارة قرب باب الأسباط بالقدس/ فيديو

أصيب سبعة مستوطنين جراء تعرض حافلاتهم للرشق بالحجارة قرب باب الأسباط بالقدس المحتلة، صباح اليوم.

وقالت شرطة الاحتلال، إن شباناً رشقوا بالحجارة حافلات المستوطنين خلال مرورها بالمنطقة، بعد اقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المرابطين فيه.

وقد أظهرت مقاطع مصورة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الأضرار التي لحقت بحافلات المستوطنين ولحظة هجوم الشبان عليها.

ومنذ ساعات صباح اليوم، واصلت شرطة الاحتلال الاعتداء على المرابطين في المسجد الأقصى لتأمين اقتحام المجموعات الاستيطانية للمسجد.

واكدت الشرطة وقوع مواجهات في محيط المسجد الأقصى تخللها إلقاء الحجارة نحو عدة حافلات للمستوطنين ما أدى لإصابة 7 منهم بجراح.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن فلسطينيين هاجموا 3 حافلات كانت تقل مستوطنين في طريقهم لحائط البراق قرب باب السلسلة ما أدى لإصابة 7 منهم بجراح ووقوع أضرار كبيرة للحافلات.

كما سيطر فلسطينيون – وفقاً للصحيفة – على مكبرات الصوت في الأقصى، ودعوا لتنفيذ العمليات مع هتافات للقائد العام لكتائب القسام محمد الضيف، كما أطلقوا المفرقعات تجاه عناصر شرطة الاحتلال في باحات الأقصى.

وبينت الصحيفة أنه جرى اعتقال 9 من الشبان المتظاهرين.

مشاهد جديدة لاستهداف حافلات المستوطنين من قبل الشبان الفلسطينيين بالقدس المحتلة pic.twitter.com/cRyHRDcJub — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 17, 2022

#شاهد| مصادر محلية: "شبان يستهدفون بالحجارة حافلات المستوطنين وإصابة 5 مستوطنين قرب باب الأسباط بالقدس المحتلة". pic.twitter.com/tu03wL3IKU — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 17, 2022