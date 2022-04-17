أجواء خماسينية حارة ومغبرة اليوم الاحد وغدا وانعدام الرؤية بالبادية

يطرأ اليوم الأحد، ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي 9 درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية.

وتتأثر المملكة مع ساعات الظهيرة تدريجيا بمنخفض خماسيني، حيث تتحول الأجواء إلى مغبرة وجافة في العديد من مناطق المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية، في تقريرها من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في العديد المناطق، وانعدامها أحيانا في بعض مناطق البادية.

وبحسب التقرير، تبقى المملكة يوم غد الاثنين، تحت تأثير المنخفض الخماسيني، حيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء مغبرة وجافة في العديد من مناطق المملكة، حارة نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة.

وتتأثر المملكة الثلاثاء، بكتلة هوائية معتدلة الحرارة، لذا يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتعود حول معدلاتها العامة، وتكون الأجواء ربيعة معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، ودافئة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة، مثيرة للغبار أحيانا خاصة في مناطق البادية.

اما يوم الأربعاء، فيطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في معظم مناطق المملكة ودافئة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة خصوصا في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة، مثيرة للغبار أحيانا، خاصة في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 31 – 17 درجة مئوية، وفي غرب عمان 29 – 15، وفي المرتفعات الشمالية 28 – 15، وفي مرتفعات الشراة 29 – 16، وفي مناطق البادية 34 – 19، وفي مناطق السهول 31 – 18، وفي الاغوار الشمالية 35 – 20، وفي الأغوار الجنوبية 37 – 25، وفي البحر الميت 36 – 22، وفي خليج العقبة 37 – 24 درجة مئوية.

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