عودة اليهود الى جزيرة العرب.. الحاخام الأكبر في الإمارات يعلن بدء التباحث لإنشاء أول "مستوطنة" يهودية في دول الخليج
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جرينتش+2 10:00
وزارة الدفاع الروسية تعلن مقتل أكثر من 23 ألف جندي أوكراني، وإسقاط طائرة شحن أوكرانية محملة بأسلحة غربية
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