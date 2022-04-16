وزارة الدفاع الروسية تعلن مقتل أكثر من 23 ألف جندي أوكراني، وإسقاط طائرة شحن أوكرانية محملة بأسلحة غربية



أعلنت موسكو أن الخسائر التي تكبدتها قوات الحكومة الأوكرانية من الأفراد خلال العملية العسكرية الروسية المتواصلة في هذا البلد تجاوزت 23 ألف شخص.

وكذّب المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، خلال موجز عقده مساء اليوم، تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الذي قال مؤخرا أن خسائر قوات بلده خلال العملية الروسية بلغت نحو 2.5-3 آلاف قتيل و10 آلاف جريح.

وذكر كوناشينكوف: “تملك وزارة الدفاع الروسية معطيات موثوق بها عن الخسائر الحقيقية للجيش والحرس الوطني الأوكراني والمرتزقة الأجانب والتي يخشى زيلينسكي اليوم من كشفها للشعب الأوكراني”.

وتابع: “اليوم تبلغ الخسائر من الأفراد غير القابلة للتعويض (للقوات الموالية لحكومة كييف) 23367 شخصا”.

وأشار كوناشينكوف إلى أن القوات الأوكرانية خسرت أكثر من أربعة آلاف قتيل في مدينة ماريوبول جنوب شرق البلاد وحدها.

وتعهد كوناشينكوف بأن وزارة الدفاع الروسية ستنشر قريبا وثائق أوكرانية عن خسائر هذه الدولة تكشف خصوصا الأماكن الذين قتل فيها أفراد قوات حكومة كييف وأماكن دفنهم.

وكشفت روسيا لآخر مرة عن خسائرها خلال عمليتها في أوكرانيا في 25 مارس الماضي، إذ أعلنت وزارة الدفاع أنها بلغت 1351 قتيلا و3825 جريحا.

إسقاط طائرة شحن أوكرانية محملة بأسلحة غربية

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أسقطت طائرة شحن عسكرية أوكرانية محملة بأسلحة غربية قرب ميناء أوديسا جنوب أوكرانيا.

وصرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، في إيجاز صحفي مساء اليوم السبت: “أسقطت الدفاعات الجوية الروسية قرب أوديسا طائرة شحن عسكرية أوكرانية محملة بشحنة كبيرة من أسلحة أرسلتها دول غربية إلى أوكرانيا”.

ولم يعلق الجانب الأوكراني بعد على هذا الإعلان الروسي.

وكانت روسيا قد حذرت مرارا من أن أي من شحنات الأسلحة التي تصل إلى أوكرانيا من الخارج ستشكل أهدافا عسكرية لقواتها.

وأكدت روسيا في وقت سابق من اليوم صحة الأنباء عن إرسالها مذكرات إلى الدول الغربية التي تمد حكومة كييف بالسلاح، بطلب التوقف عن ذلك.