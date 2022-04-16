“ملتقى دعم المقاومة” يدعو للاعتصام الليلي قرب سفارة العدو

اعلن الملتقى الوطني لدعم المقاومة والدفاع عن الوطن، استمرار التحرك الشعبي الأردني الرافض للعدوان الصهيوني الغاشم على المسجد الأقصى وعلى الشعب الفلسطيني.

ودعا الملتقى، في بيان صحفي، للمشاركة في الاعتصام الليلي اليومي أمام مسجد الكالوتي بعد صلاة التراويح طوال الأسبوع.

وأعلن عن تنظيم مسيرة مركزية، يوم الجمعة المقبل، من وسط عمان أمام المسجد الحسيني بعد صلاة الجمعة مباشرة .

وجاء في البيان: سنبقى في الأردن سنداً وعوناً للشعب الفلسطيني المرابط في وجه عدوان المحتل الغاشم على أقدس مقدساتنا، وندعو جماهير شعبنا الأردني لوقفة ليلية يومية أمام سفارة العدو بدءاً من الليلة الساعة التاسعة والنصف وإلى مسيرة مركزية بعد صلاة الجمعة القادمة من أمام المسجد الحسيني الكبير

واضاف: سيبقى الملتقى الوطني لدعم المقاومة والدفاع عن الوطن في حالة انعقاد دائم، للإعلان عن التحركات الشعبية القادمة.