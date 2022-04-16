عودة اليهود الى جزيرة العرب.. الحاخام الأكبر في الإمارات يعلن بدء التباحث لإنشاء أول "مستوطنة" يهودية في دول الخليج
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عودة اليهود الى جزيرة العرب.. الحاخام الأكبر في الإمارات يعلن بدء التباحث لإنشاء أول “مستوطنة” يهودية في دول الخليج
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