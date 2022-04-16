رؤساء النقابات المهنية يطالون بطرد السفير الإسرائيلي من عمان

طالبت النقابات المهنية في الأردن الحكومة باتخاذ قرارات وإجراءات جدية وفورية تجاه الاحتلال الاسرائيلي، احتجاجا على اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين والمعتكفين فيه.

ودعت النقابات، في بيان لرئيس مجلس النقباء، نقيب المحامين مازن ارشيدات بطرد السفير الاسرائيلي، وسحب السفير الاردني ووقف كافة أشكال التعاون والتطبيع مع الاحتلال.

كما طالب بيان النقابات، جامعة الدول العربية بالتحرك السريع لتوحيد الصف العربي، واتخاذ قرارات جريئة تدين هذه الممارسات والإجراءات ووقف كافة أشكال التطبيع مع الاحتلال.

ودعا الاتحادات المهنية العربية للتحرك مع نقاباتها، والتحرك الشعبي والنقابي للضغط على الحكومات العربية المطبعة مع الاحتلال الاسرائيلي.

وقد أدان مجلس النقباء الصمت العربي والدولي المطبق تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم على يد الاحتلال، وعبر عن استنكاره لها مؤكدا أنها تضرب بعرض الحائط القوانين والمواثيق الدولية.

ووجه مجلس النقباء التحية للوقفة البطولية للشعب الفلسطيني في مقاومتة للاحتلال بكافة اشكالها، وخصوصاً أهلنا المرابطين في المسجد الاقصى والقدس، ودعا بالرحمة للشهداء الذين ارتقوا، وللجرحى بالشفاء العاجل.