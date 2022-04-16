عمان الشعبية تنتخي للقدس.. القوى الاسلامية والقومية واليسارية تنظم وقفات ليلية ونهارية نصرة للمرابطين بالاقصى
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جرينتش+2 12:26
العربدة الإسرائيلية المتواصلة والسكوت العربي والإسلامي المشين
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