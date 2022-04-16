أجواء دافئة اليوم السبت وخماسينية حارة الاحد والإثنين

تكون الأجواء، اليوم السبت، دافئة بوجه عام ، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتأثر المملكة مع ساعات مساء يوم غد الأحد، تدريجيا بمنخفض خماسيني، حيث يطرأ ارتفاع واضح على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (8-10) درجات مئوية، بحسب ادارة الارصاد الجوية .

وتتحول الأجواء غدا إلى مغبرة وجافة في العديد من المناطق، وتكون حارة نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في البادية والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.

وتكون الأجواء الإثنين، مغبرة في العديد من المناطق ، وجافة وحارة نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في البادية والأغوار والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة.

ويطرأ الثلاثاء، انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها الاعتيادية، وتسود أجواء ربيعة معتدلة الحرارة بوجه عام ، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار أحيانا خاصة في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 27 – 14 درجة مئوية، وفي غرب عمان 25 – 12، وفي المرتفعات الشمالية 23 – 13، وفي مرتفعات الشراة 22 – 10، وفي مناطق البادية 29 – 14، وفي مناطق السهول 26 – 13، وفي الاغوار الشمالية 31 – 16، وفي الأغوار الجنوبية 33 – 21، وفي البحر الميت 31 – 20، وفي خليج العقبة 33 – 21 درجة مئوية.