عمان الشعبية تنتخي للقدس.. القوى الاسلامية والقومية واليسارية تنظم وقفات ليلية ونهارية نصرة للمرابطين بالاقصى
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جرينتش+2 12:26
أجواء دافئة اليوم السبت وخماسينية حارة الاحد والإثنين
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