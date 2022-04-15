البطريركية الأرثوذكسية بالقدس ترفض التقيد باوامر الاحتلال القاضية بتقليص أعداد المصلين في سبت النور بكنيسة القيامة
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جرينتش+2 08:08
وسائط الدفاع الجوي السورية تتصدى الليلة الماضية لصواريخ عدوان إسرائيلي على ريف دمشق، وتسقط بعضها
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