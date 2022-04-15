وسائط الدفاع الجوي السورية تتصدى الليلة الماضية لصواريخ عدوان إسرائيلي على ريف دمشق، وتسقط بعضها

دمشق- سانا

تصدت وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري لصواريخ العدوان الإسرائيلي الذي استهدف بعض النقاط في ريف دمشق وأسقطت بعضها.

وذكر مصدر عسكري لـ سانا أنه “حوالي الساعة الحادية عشرة ودقيقتين من مساء امس الخميس نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال الجولان السوري المحتل، مستهدفاً بعض النقاط في ريف دمشق الغربي”.

وأضاف المصدر إن وسائط دفاعنا الجوي “تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها واقتصرت الاضرار على الماديات”.

وكانت وسائط دفاعنا الجوي تصدت لعدوان إسرائيلي في التاسع من الشهر الجاري من اتجاه شمال لبنان استهدف نقاطاً عدة في المنطقة الوسطى.

وقالت وكالة سبوتنيك ان ذلك يأتي بعد أيام على تصدي “الدفاعات الجوية السورية لاعتداء إسرائيلي على منطقة مصياف، الواقعة غربي محافظة حماة، الذي تزامن مع تحليقِ طائراتِ الاحتلال فوق منطقة جبيل كسروان، شمالي العاصمة اللبنانية”.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في سوريا يوم الأحد إن “استمرار إسرائيل في شن هذه الاعتداءات يصل إلى مستوى عدوان ممنهج ونمطي مما يستدعي تدخلا فوريا من الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن.

وذكرت “سانا” أن الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين وجه رسالة احتجاج رسمية إلى أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة على العدوان الاسرائيلي الأخير، الأحد الماضي، قال فيها إن “سوريا تحتفظ لنفسها بحق الرد بالوسائل المناسبة التي يقرها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”.

وشدد الوزير السوري في رسالته على أن موقف الحكومة السورية قائم على رفض العدوان وتعريض الأمن والسلم في الشرق الأوسط لمخاطر حقيقية طالما حذرت سوريا من تبعات وعواقب استمرارها وخاصة أنها تمثل تهديدا للأمن والسلم الدوليين وخرقا لمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية.

وطالب المقداد في ختام رسالته للأمين العام للأمم المتحدة بإدانة واضحة لهذه الاعتداءات المتكررة على سيادة سوريا وبأن يبادر كل من وكيل الأمين العام للشؤون السياسية والمنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط للاضطلاع بمهامهما في هذا المجال وإثارة هذه المسألة الخطيرة في مجلس الأمن ومطالبة (إسرائيل) باحترام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ( … ) والتوقف عن تهديد السلم والأمن الإقليمي والدولي.