مصرع شخصين بمشاجرتين منفصلتين في ابو علندا وام الجمال

لقي شخصان مصرعهما وأصيب شخصان آخران، مساء امس الخميس، إثر مشاجرة وقعت في منطقة ابو علندا شرقي العاصمة عمان، تم خلالها إطلاق العيارات النارية وإستخدام الأسلحة البيضاء ، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر ، أنه تم إخلاء الوفاة إلى مستشفى التوتنجي ونقل المصابين إلى مستشفى البشير، مشيرًا إلى ان حالة أحدهما متوسطة والأخرى سيئة.

الى ذلك توفي شخص اثر مشاجرة وقعت امس ايضا، بين مجموعة من الاشخاص بعد الاعتداء عليه بواسطة اداة حادة في منطقة أم الجمال بالبادية الشمالية.

وقال مصدر أمني إنه تم القبض على القاتل، والتحقيق جار معه.