عشرات الإصابات بين المصلين جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم لدى اقتحامها للمسجد الأقصى فجر اليوم الجمعة / فيديو
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جرينتش+2 12:14
عشرات الإصابات بين المصلين جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم لدى اقتحامها للمسجد الأقصى فجر اليوم الجمعة / فيديو
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