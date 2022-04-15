إدانات عربية واسلامية واوروبية واسعة لاقتحام قوات العدو المسجد الأقصى اليوم، وإصابة 153 مُصلياً واعتقال 400 آخرين
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جرينتش+2 02:17
“طفح الكيل”.. رسالة روسية حادة إلى أميركا تحذر فيها من مغبة الاستمرار بتسليح أوكرانيا خلال الحرب الراهنة
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