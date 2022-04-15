إدانات عربية واسلامية واوروبية واسعة لاقتحام قوات العدو المسجد الأقصى اليوم، وإصابة 153 مُصلياً واعتقال 400 آخرين
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حل لغز تاريخي.. همرشولد قتل اغتيالاً بيد منظمة “الجيش السري الفرنسية” التي كانت تعارض استقلال الجزائر.
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