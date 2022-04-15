إدانات عربية واسلامية واوروبية واسعة لاقتحام قوات العدو المسجد الأقصى اليوم، وإصابة 153 مُصلياً واعتقال 400 آخرين
أهم العناوين
جرينتش+2 09:35
حزب البعث السوري ينفي صحة الانباء حول إستضافة موسكو للقاء أمني سوري – تركي برئاسة مملوك وفيدان
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني