طقس ربيعي معتدل حتى السبت وارتفاع حراري واضح الأحد

تسجل درجات الحرارة اليوم الخميس، حول معدلاتها الاعتيادية، وتكون الأجواء ربيعية معتدلة بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم العالية، والرياح شمالية شرقية تتحول ظهراً إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الجمعة، ربيعية معتدلة بوجه عام، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتبقى الأجواء يومي الجمعة والسبت، ربيعية معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، ودافئة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ الأحد، ارتفاع واضح على درجات الحرارة، لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (6-8) درجات مئوية، كما تهب رياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، لتسود أجواء مغبرة وخاصة في مناطق البادية، ودافئة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي المناطق.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 23 – 10 درجات مئوية، وفي غرب عمان 21 – 8، وفي المرتفعات الشمالية 20 – 8، وفي مرتفعات الشراة 21 – 7، وفي مناطق البادية 27 – 9، وفي مناطق السهول 22 – 10، وفي الاغوار الشمالية 28 – 15، وفي الأغوار الجنوبية 30 – 19، وفي البحر الميت 29 – 18، وفي خليج العقبة 28 – 19 درجة مئوية.

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