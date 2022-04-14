البطريركية الأرثوذكسية بالقدس ترفض التقيد باوامر الاحتلال القاضية بتقليص أعداد المصلين في سبت النور بكنيسة القيامة
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مطلوب طرد سفير (اسرائيل) من مصر
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