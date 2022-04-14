مطلوب طرد سفير (اسرائيل) من مصر

ان أقل ما يجب اتخاذه من موقف رسمي ضد جرائم القتل والتصفية والاعدامات الميدانية التى ترتكبها قوات الاحتلال (الآن) ضد الشعب الفلسطينى الشقيق، واقتحاماتها المتكررة لباحات المسجد الاقصى، واجتياحها للقرى والمدن الفلسطينية. وضد كل السياسات وجرائم الحرب الارهابية والاستيطانية والطائفية والعنصرية من تهجير وهدم المنازل واعتقالات، هو استدعاء السفير المصرى وطرد سفير (اسرائيل) وتعليق عضويتها فى منتدى غاز شرق المتوسط ووقف شراء الغاز منها وتجميد اتفاقيات الكويز وتقييد دخول السياح (الاسرائيليين) الى سيناء، وفرض قيود مشددة على معبر طابا، وفك الحصار عن قطاع غزة ودعم حركات المقاومة وفتح معبر رفح ومعاملته معاملة باقى المعابر المصرية مع دول الجوار، والكف عن المشاركة فى موجات وصفقات ولقاءات التطبيع العربى الاسرائيلى الجارية على قدم وساق، والتوقف عن الدعوة والترويج لهذا السلام الزائف مع عدو لم يتوقف منذ ما يزيد عن مائة عام عن محاولات القضاء علينا واقتلاعنا من اوطاننا.

وهذا أضعف الايمان.

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