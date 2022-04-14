استشهاد شابين وأصابة 4 آخرين برصاص العدو خلال مواجهات اندلعت في بلدة كفردان شمال غرب جنين صباح اليوم الخميس.
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بهدف إبتزاز إبن سلمان واعادته الى بيت الطاعة.. إدارة بايدن تلوح بتقرير إستخباري “نادر” يكشف ما خفي من قبائح أعماله
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