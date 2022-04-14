القت قوة خاصة من الأمن العام القبض على مطلوب خطير اطلق النار تجاه مواطنين وقوة أمنية قبل عدة أيام.

وقال الناطق الإعلامي في مديرية الأمن العام، ان قوة خاصة من الأمن العام ألقت القبض على مطلوب خطير ومسلح قام قبل عدة أيام باصابة مواطن بعيار ناري, وعند محاولة القوة الامنية القبض عليه حينها بادرها بإطلاق عيارات نارية، مشيرا إلى ان الشخص المطلوب بحقه 15 طلبا قضائيا منها، الشروع بالقتل وتجارة وحيازة المواد المخدرة وإطلاق العيارات النارية والسلب بالشارع العام.

واضاف الناطق الإعلامي انه جرى ضبط شخص آخر برفقة المطلوب الرئيسي، وضُبط بحوزتهما سلاح فردي ومواد مخدرة.

واكدت مديرية الامن العام ان نشامى الأمن العام مستمرون في واجبهم بملاحقة وضبط كل من يهدد أمن وسلامة المجتمع ودون تهاون والتعامل معهم وفق أحكام القانون ولن يسمحوا لهم بمتابعة نشاطهم الاجرامي تحت اي ظرف كان.

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