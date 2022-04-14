التعليم العالي تمدد فترة استكمال إجراءات نيل المنح والقروض الداخلية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، عن تمديد الفترة الرسمية لاستكمال إجراءات الاستفادة من المنح والقروض الداخلية للطلبة الذين جرى ترشيحهم لهذه المنح والقروض للعام الجامعي الحالي 2021 / 2022، وذلك حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 28 / 4 / 2022.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الوزارة مدير وحدة تنسيق القبول الموحد، مهند الخطيب، اليوم، أنه يمكن للطالب المرشح التعرف على الإجراءات المطلوبة من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات على الرابط التالي: www.dsamohe.gov.jo. وتؤكد الوزارة بأن هذا التأجيل يأتي تحقيقاً لمصلحة أبنائها الطلبة ولإعطائهم مزيداً من الوقت لاستكمال الإجراءات المطلوبة.

من جهة أخرى، قالت الوزارة إن الطلبة الذين جرى ترشيحهم للاستفادة من قروض صندوق دعم الطالب للعام الجامعي 2021 / 2022 بموجب نتائج الترشيح التي تم إعلانها بتاريخ 10 / 2 / 2022 ثم جرى تحويل استفادتهم بموجب النتائج الجديدة المعلنة بعد تنفيذ المكرمة الملكية السامية إلى منح جزئية فعليهم مراجعة مكاتب المستشارين الثقافيين التابعين للوزارة والموجودين في جميع الجامعات الأردنية الرسمية، وذلك للحصول على كتاب موجه لكاتب العدل/محكمة البداية؛ لإلغاء سند الكفالة، حيث تم تفويض المستشارين الثقافيين بذلك تسهيلاً على الطلبة ومنعاً للتجمعات داخل مركز الوزارة.

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