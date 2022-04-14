استشهاد شابين وأصابة 4 آخرين برصاص العدو خلال مواجهات اندلعت في بلدة كفردان شمال غرب جنين صباح اليوم الخميس.
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الاحتلال يزعم اعتقال “داعشي” من الخليل ذبح زوجين إسرائيليين بالقدس قبل 3 سنوات وآخر اجنبي الشهر الماضي
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