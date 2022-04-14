استشهاد شابين وأصابة 4 آخرين برصاص العدو خلال مواجهات اندلعت في بلدة كفردان شمال غرب جنين صباح اليوم الخميس.

جنين- استشهد شابان، وأصيب 4 آخرين برصاص الاحتلال ، خلال مواجهات اندلعت في بلدة كفردان شمال غرب جنين، صباح اليوم الخميس.

وبحسب وزارة الصحة، فإن هناك حالة حرجة على الأقل من بين الإصابات، مشيرةً إلى أن الشابين استشهدا متأثرين بجروحهما الحرجة التي أصيبا بها هذا الصباح.

وذكرت مصادر محلية أن الشهيدين هما: شأس فؤاد كممجي، شقيق الأسير أيهم أحد “أبطال نفق الحرية”، والآخر مصطفى أبو الرب.

واعتقلت قوات الاحتلال 3 من أشقاء الشهيد كممجي، هم: عماد ومحرم ومجد.

واقتحمت قوات كبيرة منطقة كفر دان وسط مواجهات عنيفة، فيما سمع إطلاق نار تجاه تلك القوات من قبل مجموعات المقاومة.

وأفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة كفردان وشنت حملات دهم وتفتيش واسعة، وخلال ذلك اندلعت مواجهات واشتباكات عنيفة.

وأطلق جنود الاحتلال النار بغزارة مما أدى لاستشهاد الشابين وإصابة عدد آخر.

كما شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، حملة دهم واعتقالات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.

وبحسب مؤسسات شؤون الأسرى، فإن قوات الاحتلال اعتقلت ما لا يقل عن 20 مواطنًا من مدن وبلدات وأحياء وقرى الضفة الغربية، وذلك بعد مداهمة عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع أصحابها للتحقيق الميداني.

واعتقلت قوات الاحتلال 13 مواطنًا من مخيم نور شمس في طولكرم، فيما داهمت منزل عائلة الشهيد سيف أبو لبدة وأخضعت عائلته للتحقيق الميداني.

ومن المعتقلين: نعمان مغير بردويل، إسماعيل عزت جابر، اسلام خالد فودة، هيثم مرعي شحادة، سعيد عزت جابر، عايد ابو حرب، عدي شعبان، إيهاب الاشقر، علي جابر، أنس محمود جابر، موسى المشة، أحمد المشة، حسن المشة.

فيما اعتقلت من نابلس، الأسير المحرر أمير اشتية من رفيديا، وموسى دويكات من بلاطة، والمحرر مالك اشتية من قرية تل، غرب المحافظة.

كما اعتقلت الأسير المحرر زكي مرعي عقب اقتحام منزله في بلدة كفر دان شمال غرب جنين.

فيما اعتقل الأسير المحرر حمزة صالح العطعوط من رام الله، والمحرر داود أبو سبيتان من القدس المحتلة.

واعتقلت من جنوب الضفة، الأسير المحرر جبريل الأطرش من الخليل، وعمر موسى من الخضر جنوب بيت لحم.

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