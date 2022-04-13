وزارة الدفاع الروسية تعلن ان 1026 عسكريا أوكرانيا من لواء مشاة البحرية القوا السلاح طوعا واستسلموا في ماريوبول

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن أكثر من ألف عنصر في مشاة البحرية الأوكرانية استسلموا لقواتها وجمهورية دونيتسك الشعبية في مدينة ماريوبول جنوب شرق أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الوزارة، إيغور كوناشينكوف، أثناء موجز صحفي عقده اليوم الأربعاء: “في محيط مصنع الصلب باسم إيليتش في مينة ماريوبول، نتيجة للتقدم الناجح للقوات المسلحة الروسية ووحدات شرطة جمهورية دونيتسك الشعبية، القى 1026 عسكريا أوكرانيا من لواء مشاة البحرية الـ36 السلاح طوعا واستسلموا”.

وأشار المتحدث إلى أن بين هؤلاء العسكريين الأوكرانيين 162 ضابطا و47 امرأة، مؤكدا أن 151 مصابا من هؤلاء تلقوا المساعدة الطبية الأولية في الموقع ثم نقلوا إلى مستشفى محلي للعلاج.

كما أكد كوناشينكوف أن القوات الروسية خلال الليل الماضي دمرت بصواريخ عالية الدقة مطلقة من البحر والجو مستودعين كبيرين للأسلحة الصاروخية والمدفعية في محيط مدينة تشودنوف وبلدة سادوفويه، بالإضافة إلى تدمير أربع مروحيات (اثنتان منها من طراز “مي-24” والأخريان من طراز “مي-8”) في مطار مدينة ميرغورود العسكري.

وذكر المتحدث أن سلاح الجو الروسي شن غارات على 46 موقعا عسكريا في أوكرانيا، منها مركزا إدارة ومحطة رادارات في محيط بلدة بوروفويه، وراجمتا صواريخ، وأربع مناطق لتحشد آليات قتالية أوكرانية قرب بوروفويه وفي محيط بلدة بيسكي-رادكوفسكويه.

وتابع أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرتين مروحيتين فوق قرية أفاناسيفكا، بينما قصفت القوات الصاروخية والمدفعية 693 هدفا أوكرانيا، منها 676 تجمعا للعسكريين والآليات القتالية و11 مركز قيادة وخمسة مستودعات خاصة بالإمداد المادي والتقني.

ودمر الجيش الروسي إجمالا منذ بداية العملية العسكرية في أوكرانيا، وفقا لبيانات وزارة الدفاع، 130 طائرة و103 مروحيات و244 منظومة صاروخية مضادة للجو و447 طائرة مسيرة و2169 دبابة ومدرعة و243 راجمة صواريخ و931 مدفعا ومدفع هاون، بالإضافة إلى 2076 مركبة عسكرية خاصة.