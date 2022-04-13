اجهزة العدو تتهم والد وشقيق الشهيد رعد حازم، بطل عملية شارع ديزنغوف في تل أبيب بمساعدته في الحصول على السلاح
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نبيل شعت: ساقدم استقالتي كمستشار لعباس بعدما أجبرني على تقديم استقالتي من رئاسة مؤسسة عرفات
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