في ذكرى وفاته.. سيد زيان نافس الزعيم واكتشف محمد هنيدي

في مثل هذا اليوم قبل 6 سنوات، رحل واحد من أعظم فناني الكوميديا في مصر، صاحب الضحكة المميزة، الفنان الراحل سيد زيان، الذي بدأ مشواره الفني في ستينيات القرن الماضي.

ولد سيد زيان في 17 أغسطس عام 1943 في حي الزيتون بالقاهرة، وتخرج في مدرسة الميكانيكا وتخصص في صيانة طائرات سلاح الطيران.

عمل في مسرح (محمد نجم) وقدم من خلاله العسكري الأخضر، وسيدتي الجميلة التي لاقت نجاحا باهرا، واحد لمون والتاني مجنون، ثم توالت نجاحاته فعمل في فرقة نجيب الريحاني لمدة 9 سنوات وقدم العديد من المسرحيات.

وأثناء عرض مسرحية «سنة مع الشغل اللذيذ» تطلب دوره في أحد المشاهد أن يخرج من المسرح غاضبا من أحد الممثلين زملائه فاعتقد الجمهور أنه سيخرج ولن يعود مرة أخرى، بحسب ما نشرته جريدة الأخبار في سبعينيات القرن الماضي.

هنا صاح الجمهور يطالبونه بعدم مغادرة خشبة المسرح فوجد نفسه في موقف محرج فأحداث المسرحية تتطلب ذلك، فنظر إلى الجمهور والدموع في عينيه وأخيرا تركه الجمهور يخرج.

كان للسينما نصيب كبير من أعماله فقدم أدوار البطولة من خلال أفلام «دورية نص الليل، حظ من السماء، كيف تسرق مليونيرا»، وقدم العديد من المسلسلات منها «عمر بن عبدالعزيز، التوأم، الراية البيضاء، المال والبنون».

لكنه عانى في آخر أيامه من المرض فأصيب بجلطة دماغية منعته من الحركة ثم تفرغ لحفظ القرآن لمدة 13 عامًا، وتوفي في 13 أبريل 2016.

لقب الفنان سيد زيان “سيد الكوميديا” بعد مشوار طويل من الأعمال السينمائية والمسرحية والتليفزيونية التى كونت له جمهورا كبيرا، ولا يختلف أحد على موهبة الفنان الراحل سيد زيان فقد كان له أسلوبه المميز فى الكوميديا بجانب مواهبه الأخرى فى الغناء وإلقاء المواويل.

كان يعشق المسرح واستقال من عمله ليتفرغ للفن، وقد نافس كبار النجوم فى الثمانينيات وبداية التسعينيات، فكان مسرحه كامل العدد بالصيف حتى أن معظم المسرحيات كانت تعلق عملها فى الشتاء إلا هو وعادل إمام الوحيدان اللذان يقدمان مسرحياتهما فى موسم المدارس والشتاء.

قدم زيان الكثير من المسرحيات منها العسكرى الأخضر والفهلوى والبرشوت والقشاش واحد لمون والتانى مجنون وغيرها، وشارك فى أفلام أبناء الصمت وأريد حلا والمتسول وليلة ساخنة وغيرها.

وكان زيان أول من قدم الفنان محمد هنيدى فى مسرحية “أبو زيد” عام 1985، حيث تنبأ له بمستقبل فنى كبير، وبعد معاناة مع المرض رحل عن عالمنا فى 13 أبريل 2016 تاركا أعمالا فنية كبيرة.