حرب على الضفة.. استشهاد محامٍ ووقوع عشرات الإصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في نابلس وجنين والخليل

نابلس- استشهد اليوم الأربعاء، الشاب محمد حسن محمد عساف (34 عاماً) وأصيب 31 مواطنا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مدينة نابلس وبلدة بيتا.

وأعلنت وزارة الصحة أن عساف استشهد إثر إصابته برصاصة في الصدر أطلقها عليه جيش الاحتلال خلال العدوان على مدينة نابلس.

والشهيد عساف وهو من سكان بلدة كفر لاقف شرق قلقيلية، يعمل محاميا في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في شمال الضفة الغربية،

وبحسب مصادر محلية فإن الشهيد تواجد في منطقة المواجهات لتوصيل أبناء إخوته بمركبته إلى عملهم قبل التوجه إلى عمله في الهيئة.

من جهتها، نعت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الشهيد محمد عساف وقالت إنه أحد أعضائها.

واندلعت المواجهات في شارع عمان وشارع الحسبة على اثر اقتحام قوات الاحتلال لقبر يوسف برفقة قادة المستوطنين صباحاً، حيث شرعوا بترميم قبر يوسف الذي تعرض لتحطيم محتوياته على يد شبان غاضبين في الأيام الماضية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتا جنوب نابلس، وداهمت عددًا من المنازل وفتشتها واعتقلت كلا من إسلام ذياب ورائد برهم وإيهاب حمايل.

ودارت مواجهات عنيفة أسفرت عن إصابة 6 شبان بالرصاص الحي إحداها بالصدر ووصفت حالتها بالخطرة، وإصابة بالرصاص المعدني بالعين.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها تعاملت مع 31 إصابة في نابلس وبيتا، بينها 10 إصابات بالرصاص الحي، و6 إصابات بالرصاص المطاطي، و13 إصابة اختناقًا بقنابل الغاز، وإصابة بحجر في الرأس، وإصابة بحروق بقنبلة غاز. بينما أفادت وزارة الصحة بوصول 11 إصابة إلى مستشفى رفيديا الحكومي، إحداها في الرأس خطيرة جدًا.

ومن بين المصابين، 7 جرحى من بلدة بيتا، 6 منهم أصيبوا بالرصاص الحي، أحدهم إصابته في الصدر وحالته خطيرة، بينما المصاب السابع هو الشاب بلال حمايل، وقد أصيب برصاصة مطاطية في عينه.

واعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين عمرو وبدر محمود ضراغمة من منزلهما في بلدة اللبن الشرقية، والشاب نضال شحادة من منزله بقرية عوريف جنوب نابلس.

وفي جنين اندلعت اشتباكات عنيفة، فجر اليوم الأربعاء، بين مسلحين وجيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين، بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أنّ قوة خاصة من جيش الاحتلال، اقتحمت بلدة قباطية واختطفت المطارد مصعب حنايشة، فيما تصدى لها مسلحون وأجبروها على التراجع.

وانسحب جيش الاحتلال من قباطية، بعد اختطافه للمطارد حنايشة.

وقبل حوالي شهر، هددت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي حنايشة بتسليم نفسه، أو القتل، ولكنه رفض تسليم نفسه، إلا أنه تم اعتقاله فجراً.

وفي الخليل، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي في ساعات فجر يوم الأربعاء الأولى، النار تجاه شبان في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أنّ جيش الاحتلال أطلق النار بشكل مباشر على شابين وأصابهما بجراح، ومنع سيارات الاسعاف من الوصول إليهم، وأبلغ الارتباط الفلسطيني باعتقاله للمصابين.

وقد اعتقلت قوات الاحتلال من جنين زيد الديسي من جبع جنوبًا، وأواب يعاقبة من كفر راعي.

وفي سياق متصل، وصلت 3 إصابات برصاص جيش الاحتلال من بلدة بيت أمر إلى المستشفى الأهلي، إصابتان في الأطراف السفلية، وثالثة في القدم والخصية، وحالتهم متوسطة.

وفي طولكرم ألقت طائرة مسيرة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منشورات تحذيرية فوق مدارس ذكور فرعون الثانوية والأساسية جنوب طولكرم، تحذرهم من الاقتراب من جدار الفصل العنصري.

وأفاد مواطنون من البلدة، بأنهم تفاجأوا بالمنشورات في ساحات المدارس متزامنة مع وجود طائرة مسيرة في السماء، تحذر من أي محاولة للاقتراب من جدار الضم والتوسع العنصري جنوب طولكرم، وذلك بإطلاق النار فورا.

وكانت سلطات الاحتلال أقرت مطلع الشهر الجاري بإغلاق جميع بوابات وثغرات جدار الضم والتوسع العنصري، ومنع العمال والمواطنون من الوصول إلى أراضي عام 1948، وملاحقة وإطلاق النار وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه كل من يحاول الاقتراب منه.

وفي طوباس، تسللت وحدات خاصة إسرائيلية بمركبة مدنية إلى مدينة طوباس، واعتقلت الأسير المحرر أحمد أبو دواس، من منزل ذويه.

3 إصابات في جامعة خضوري واعتقال أحدهم

وفي طولكرم اقتحمت قوة خاصة من جيش الاحتلال والمستعربين مدخل جامعة خضوري غرب طولكرم واعتقلت شابًا عقب إصابته، إلى جانب إصابة اثنين آخرين.

وقالت مصادر محلية إن قوةً خاصةً اعتقلت الشاب دانيال الجابر، والذي يعمل موظف أمن في الجامعة عقب إطلاق الرصاص عليه.

وأفادت وزارة الصحة بوصول إصابتين برصاص قوات الاحتلال إلى مستشفى طولكرم الحكومي، واحدة بالرصاص الحي في الرأس ويجري التعامل معها وتقييم وضعها، والثانية بالرصاص الحي في الأطراف العلوية.

اعتقالات في قلقيلية والبيرة

واستمرارًا للأحداث الميدانية في الضفة الغربية، اعتقل جنود الاحتلال 3 مواطنين من قلقيلية وهم: مصعب قطاوي، وعبد الرحمن حج حسن وعبد الرحمن حجاوي.

وشب حريق في مركبة نتيجة إلقاء الاحتلال القنابل الغازية خلال اقتحام حي النقار بمدينة قلقيلية.

كما اعتقل الجنود الأسير المحرر محمد القاضي من منزله في البيرة.

وجرى أيضًا اقتحام بلدة كفر اللبد شرق طولكرم.