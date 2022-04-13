الفصائل في غزة تعلن التعبئة العامة استعدادًا لحماية الأقصى من تهديدات المستوطنين وجماعات الهيكل المزعوم باقتحامه
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“المجــــد” تعبر برزخاً بين قرنين، وتسافر في دنيا الكلمة المُلتزمة طوال 28 عاماً
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