اعتقال شاب من عرب 48 بمدينة قلنسوة بتهمة تأييد داعش

أصدرت المحكمة المركزية في بيتح تيكفا/ اليوم، الأربعاء، أمر اعتقال إداري بحق الشاب شرف عايش (33 عاما) من مدينة قلنسوة لمدة 4 شهور، في أعقاب اتهامه بتأييد تنظيم “داعش”.

قد اعتقلت الشرطة عايش من منزله قبل أكثر من أسبوع، وجاء في بيان لها آنذاك أن “الشاب مشتبه بالتحريض على الإرهاب وتأييد تنظيم ’داعش’، فيما ضبطت أعلاما وخواتم ومواد دعائية لتابعة للتنظيم في منزله”.

كما قامت قوات الأمن الإسرائيلية، في الآونة الأخيرة، باعتقال أكثر من 40 مشتبها بالتماثل مع تنظيم “داعش”، بينهم 36 مشتبها من منطقة وادي عارة ومن الناصرة، وسخنين والطيبة والنقب.

وجاءت حملة الاعتقالات هذه في أعقاب تنفيذ عمليات بالبلاد. خصوصًا بعدما أعلن تنظيم “داعش” عن تبنيه لعملية إطلاق النار في الخضيرة.

ونسبت الشرطة الإسرائيلية إلى المعتقلين عدة شبهات، بينها الانتماء إلى منظمات غير قانونية والتآمر للقيام بعملية إرهابية والانضمام إلى تنظيمات معادية.