استطلاع رأي: 64% من الأردنيين لا يثقون بحكومة الخصاونة

حرب على الضفة.. استشهاد محامٍ ووقوع عشرات الإصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في نابلس وجنين والخليل
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