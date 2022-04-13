إرتفاعات تدريجية على درجات الحرارة اليوم الاربعاء وغدا وبعده

يطرأ اليوم الأربعاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء ربيعية لطيفة الحرارة بالمرتفعات الجبلية، ومعتدلة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.و

بحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الخميس، ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء ربيعية معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، ودافئة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً .

وتبقى الأجواء الجمعة، ربيعية معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، ودافئة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ السبت، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة فوق المرتفعات الجبلية، ودافئة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 20 – 9 درجات مئوية، وفي غرب عمان 18 – 7، وفي المرتفعات الشمالية 16 – 7، وفي مرتفعات الشراة 18 – 6، وفي مناطق البادية 29 – 10، وفي مناطق السهول 21 – 10، وفي الاغوار الشمالية 26 – 12، وفي الأغوار الجنوبية 30 – 16، وفي البحر الميت 29 – 17، وفي خليج العقبة 30 – 16 درجة مئوية.

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