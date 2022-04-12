يدعوى طعن ضابط شرطة اسرائيلي.. استشهاد شاب من الخليل برصاص الاحتلال في ورشة بناء بمدينة عسقلان/ فيديو

استشهد عامل فلسطيني من سكان الخليل، فجر اليوم الثلاثاء، برصاص شرطة الاحتلال الإسرائيلي داخل مدينة عسقلان جنوب فلسطين المحتلة.

وبحسب قناة ريشت كان العبرية، فإن العامل (في الأربعينيات من العمر) طعن ضابطًا في الشرطة الإسرائيلية يبلغ من العمر (37 عامًا)، وأصابه بجروح طفيفة في يده، نقل على إثرها إلى مستشفى برزيلاي في عسقلان.

ووفقًا للقناة، فإن ضابط الشرطة الإسرائيلية طلب من العامل إبراز هويته وتصريح عمله الذي يملكه، إلا أنه بادر بطعن الشرطي الذي فورًا أطلق النار تجاه العامل

وأشارت إلى أن الضابط كان ضمن دورية للشرطة الإسرائيلية تقوم بالبحث عن عمال فلسطينيين يعملون بدون تصاريح في مواقع بناء بالمنطقة التي وقع فيها الحدث.

وأشارت إلى أن العامل استشهد في المكان فورًا.

غير ان عمالا فلسطينيين في عسقلان قالوا إننا جميعاً نعمل في البناء، وكنا نأخذ استراحة حين تفاجأنا بهجوم الشرطة والجيش الإسرائيلي، حيث أطلق أحد الجنود على شاب دون وجود أيّ خطر من قبل الشاب، وتم الاعتداء على جميع العمال وسحب الهواتف لمنع توثيق الجريمة.

موقع 0404 العبري قال، أنّه تم قتل عامل بناء فلسطيني في عسقلان، برصاص الشرطة الإسرائيلية بدعوى مهاجمته أحد الضباط بسكين وأصابه بجروح طفيفة في اليد.

جدير بالذكر ان قوات الاحتلال قد اعدمت خلال 24 ساعة 4 فلسطينيين “إمرأتين وشابين”.

فيوم أمس الإثنين، استشهد محمد حسين زكارنة البالغ من العمر 17 عاما، متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال، بعد أن حاولت قوات الاحتلال اغتيال شقيق منفذ عملية تل أبيب.

وبعد الإعلان عن استشهاد زكارنة يكون هو الشهيد الرابع خلال 24 ساعة وجميعهم قتلوا على يد قوات الاحتلال.

وكان قد استشهد الأسير المحرر، محمد علي غنيم، جرّاء إصابته برصاص الاحتلال، قبيل انتصاف ليل الأحد، في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأعدمت قوات الاحتلال، مساء الأحد ايضا، الشابة مها كاظم عوض الزعتري (24 عامًا) من سكان منطقة أبو دعجان في مدينة الخليل، بإطلاق النار عليها، قرب الحرم الإبراهيمي، بزعم تنفيذها عملية طعن.

كما استشهدت السيدة غادة إبراهيم سباتين (47 عاما)، وهي أم لستة أطفال في مدخل بلدة حوسان غربي مدينة بيت لحم، قبل ذلك بساعات.

#مشاهد من موقع حادثة طعن ضابط الشرطة في عسقلان وإطلاق النار على المنفذ فيما يجري فحص خلفية العملية pic.twitter.com/Do3rPPQiPa — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 12, 2022