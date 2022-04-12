هزلت.. اسرائيل (ولية امر الجامعة العربية) تعرض على سوريا العودة لهذه لجامعة مقابل قطع علاقتها مع إيران

"المجــــد" تعبر برزخاً بين قرنين، وتسافر في دنيا الكلمة المُلتزمة طوال ثمانية وعشرين عاماً.. بقلم: فهــد الريمــاوي
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