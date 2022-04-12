“مكافحة المخدرات” تتعامل مع 5 قضايا نوعية للإتجار وترويج المخدرات

القت إدارة مكافحة المخدرات القبض على مجموعة من تجار ومروجي المخدرات وضُبطت بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن إدارة مكافحة المخدرات تعاملت خلال الأيام القليلة الماضية مع قضايا نوعية للإتجار وترويج المواد المخدرة داخل المملكة، خلال الحملات المكثفة التي تقوم بها الادارة ضمن جهودها لمواجهة كافة الانشطة المرتبطة بالإتجار وترويج المواد المخدرة .

ففي القضية الأولى وبعد جمع المعلومات حول قيام أحد الأشخاص بالإتجار وترويج المواد المخدرة في البادية الشمالية، إذ تمت مداهمته وإلقاء القبض عليه وضُبط بحوزته 35 كف حشيش و 12 الف حبة كبتاجون مخدرة بالإضافة الى سلاح ناري.

وفي القضية الثانية فقد أُلقي القبض على أحد تجار ومروجي المواد المخدرة في إحدى المناطق ضمن اختصاص جنوب عمان، وضبط بحوزته 24 كفاً من مادة الحشيش المخدرة وقطع من مادة معدة للبيع من ذات المادة بالإضافة إلى 4 آلاف حبة مخدرة .

وفي شمال العاصمة جرى التعامل مع القضية الثالثة بعد متابعة المعلومات التي وردت حول حيازة شخص كمية من المواد المخدرة وبحقه عدة طلبات قضائية ، إذ حُدد مكانه وجوده وتمت مداهمته بعد أن أبدى مقاومة شديدة إلا انه تمت السيطرة عليه وضُبط بحوزته ثلاثة اسلحة نارية احدها اتوماتيكي بالإضافة إلى 6 أكياس من مادة الماريجوانا المخدرة وكف من مادة الحشيش المخدرة و 1300 حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة وكمية من مادة الكريستال المخدرة .

فيما دوهم في شرق العاصمة مكان وجود عدد من الاشخاص المشبوهين بقضايا المخدرات وأُلقي القبض عليهم وضبط بحوزتهم 32 كفاً من مادة الحشيش المخدرة وكمية من الحبوب المخدرة وسلاح ناري .

وفي القضية الخامسة في محافظة الزرقاء، فقد تمت متابعة معلومات وردت حول حيازة شخص على كمية من المواد المخدرة وتمت مداهمته والقاء القبض عليه بعد أن أبدى مقاومة للقوة وضُبط بحوزته ثلاثة اسلحة نارية اضافة الى 9 كفوف من مادة الحشيش المخدرة و 600 حبة من مادة الكبتاجون وسلاحين ناريين .

وشدد الناطق الإعلامي، على أن ادارة مكافحة المخدرات مستمرة بحملاتها الأمنية على أوكار تجار ومروجي المواد المخدرة، وتسخر لذلك إمكانياتها العملياتية واللوجستية كافة على امتداد المملكة.

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