قناة عبرية تزعم ان الملك بحث مع الرئيس الإسرائيلي إنشاء مستودع إقليمي للقمح والغذاء يشمل مصر والسلطة الفلسطينية

زعمت هيئة البث الرسمية في إسرائيل “كان، صباح اليوم الثلاثاء، أن الملك عبدالله الثاني قد اقترح على الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، خلال لقائهما الأخير في عمان، إنشاء “مستودع” مشترك لمنتجات غذائية مختلفة وكذلك للقمح.

وبحسب “كان”، فإن الهدف من المقترح أن يتم الاستفادة من هذا المستودع عند أي أزمة عالمية أو في المنطقة، خاصة بعد الحرب الروسية في أوكرانيا وتأثيرها على إمدادات الغذاء والقمح للعديد من البلدان وخاصة العربية التي تعتمد على الوارادت من موسكو وكييف.

ووفقًا لما ذكرته “كان”، فإن العاهل الأردني يقود هذه المبادرة لتكون محط تعاون إقليمي يشمل مصر وكذلك الفلسطينيين وربما دول أخرى، مشيرةً إلى أن هذه القضية تزعج في هذه الأيام “عبدالله الثاني” وغيره من قادة المنطقة.

وتتطرق مبادرة الملك التي ما زالت فكرة إلى إنشاء خزان مشترك من منتجات الغذاء والقمح، يمكن لأي بلد متضرر الاستفادة منه. وأفيد بشكل صريح أن إسرائيل والأردن ومصر والفلسطينيين أيضًا مدعوون للمشاركة في التعاون المذكور.

ولم تتضح بعد الجدوى من إقامة هذا المشروع، ناهيك عن آليات تنفيذه بالرغم من اتفاق مبدئي كشفت عنه مصادر عربية حول أهمية هذه المبادرة على المدى البعيد ومن هنا تم طرحها أمام الرئيس هرتسوغ.

من جهة أخرى، صرح مكتب هرتسوغ رداً على اما نشرته “كان” اليوم، إنه لا يعتزم التعليق على المحتوى الذي يتم طرحه في الجلسات المغلقة.

ووصل الرئيس هرتسوغ الى عمان نهاية آذار بعد دعوة تلقاها من العاهل الاردني، وسبق للجانبين أن اجتمعا في الماضي سرًا، لكنها كانت الزيارة الرئاسية العلنية الأولى للرئيس الاسرائيلي، ونشر الديوان الملكي في عمان ومقر الرئيس الاسرائيلي أمس بيانا حول الزيارة المخطط لها.