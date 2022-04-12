طقس بارد نسبيًا بالمرتفعات والسهول ولطيف في باقي المناطق

يطرأ اليوم الثلاثاء، انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتسجل أقل من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (3-5) درجات مئوية، وتكون الأجواء غائمة جزئياً، وباردة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، ولطيفة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر، تثير الغبار خصوصا في مناطق البادية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرا يوم غدٍ الأربعاء، ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الأجواء مائلة للبرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ومعتدلة الحرارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

كما يطرأ يوم الخميس، ارتفاع قليل اخر على درجات الحرارة، لتصبح حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء ربيعية معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، ودافئة في باقي المناطق ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في شرق المملكة.

وتبقى الأجواء الجمعة، ربيعية معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، ودافئة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 17 – 8 درجات مئوية، وفي غرب عمان 15 – 6، وفي المرتفعات الشمالية 15 – 6، وفي مرتفعات الشراة 16 – 5، وفي مناطق البادية 22 – 8، وفي مناطق السهول 18 – 8، وفي الاغوار الشمالية 22 – 10، وفي الأغوار الجنوبية 24 – 13، وفي البحر الميت 24 – 14، وفي خليج العقبة 26 – 14 درجة مئوية.