“شذى الكرمل” فصليّة الكرمل 48 تُصدر عددها الأوّل لسنتها الثامنة

صدر أواخر آذار العدد الأوّل من السنة الثامنة من مجلّة “شذى الكرمل”، فصليّة الاتحاد العام للكتّاب الفلسطينيين- الكرمل 48، وقد شارك فيها كوكبة من الكاتبات والكتّاب، أعضاء الاتحاد. وغطّت الغلاف الأوّل لوحة بريشة الفنّان سليمان منصور، والأخير صور عن المؤتمر الأوّل لأدب الأطفال.

وجاء في افتتاحيّة المجلّة: “في آذار يوم الأرض الخالد وآذار الثقافة ويوم المرأة وعيد الأم الذي اختير ليكون يوم المساواة بين الليل والنهار تيمّنًا، نحتفي وإيّاكم بصدور مجلّة “شذى الكرمل”، بعددها الأوّل من السنة الثامنة على التوالي، حاملين قضيّة الثقافة ودورها الوطني في تثبيت الفكر الوحدوي في ثنائيّة الصمود: الأرض والثقافة، مثبّتين صدارة اللغة العربية وأولويتها على أرضها رغم المشاريع والقوانين العنصريّة المناهضة، التي نربأ عن ذكرها، لأن ماضينا ومستقبلنا وحاضرنا أكثر رسوخا وثباتا من كل تنظير بائس عابر”.

شملت المجلّة سبعة أبواب؛ الدراسات والنقد والقراءات، القصص والنصوص، الشعر، المقالات، بيانات وأخبار الاتّحاد.

ورد في باب “دراسات، نقد وقراءات” النصوص التالية: تطور مفهوم الهوية في شعر محمود درويش/ نبيل طنوس، أضواء على الطريقة التعبيرية في شعر حنّا أبو حنّا/ فهيم أبو ركن، امرأة وعريّة تفاحة سابا/ نصر خطيب.

وفي باب “قصص ونصوص”: صفحة وطن/ مصطفى عبد الفتّاح، الوطن غالي يا بهجة/ حسن عبّادي، أطفال غزة في الحافلة/ زياد شليوط، قصص قصيرة جدا/ سائرة عابد، قصتي مع الضبع/ حسين ياسين.

وفي باب “قصائد”: كنعانيات/ مفلح طبعوني، رثاء أمة/ أمين زيد الكيلاني، عددت في وجه الشتاء/ ميساء الصح، غير مرئية/ فوز فرنسيس، على الشاطئ/ روز شعبان، نايات/ زاهر بولس، انقطعت أخبار جميلة/ عبد القادر عرباسي، وعد وحلم/ صالح سواعد، طبول الحرب تقرع/ ليلى حجّة، بلا أوتار/ نظام أيوب، المرأة يا حسون/ ياسين بكري، ماء زهر/ محمد كناعنة.

وفي باب “مقالات”: فيصل درّاج الناقد والمفكر/ رياض كامل، إضاءات في بعض قصص الأطفال المحليّة/ محمد علي سعيد، مجنون حيفا.. عصي على النسيان/ فتحي فوراني، لوحة ليوناردو المفقودة/ سوسن كردوش، الخط العربي/ عايد علي الصالح، جولات في بساتين بنت عدنان/ عبد الرحيم الشيخ يوسف، ثوب مطرز ووشاح/ فوزية كتاني، يوم المرأة في أدب إبسن/ آمال الطوري، وقفات المغيطي/ سعيد نفّاع. بالإضافة إلى باب “أخبار الاتحاد” وباب “بيانات الاتحاد”.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة