بدء تسجيل الأردنيين الراغبين في الحج للموسم الحالي/ رابط

أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، محمد الخلايلة، عن بدء التسجيل الأولي للراغبين في أداء فريضة الحج لموسم الحج 1443 هـ – 2022 للأردنيين وأبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن من خلال بوابة الحاج الإلكترونية.

وقالت الوزارة في بيان، إنّ التسجيل سيبدأ غدا الأربعاء 13 نيسان/ أبريل لغاية الخميس 21 نيسان/ أبريل 20022. ويشترط للتسجيل في موسم الحج العام الحالي أن يكون الراغبون من مواليد 15 تموز/ يوليو 1957 حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 1975 للأصيل والأصيلة، ولم يسبق لهم أداء فريضة الحج، وتلقي جرعتي لقاح فيروس كورونا من اللقاحات المعتمدة”.

ودعا الخلايلة، الراغبين بالتسجيل، ممن تحققت بهم الشروط، إلى دفع مبلغ 200 دينار للأصيل فقط، وهي مستردة بعد انتهاء التسجيل في وقت تحدده دائرة الحج والعمرة، ويعفى من الدفع فروع الأصيل.

وأشار إلى أن الدفع متاح من خلال إي فواتيركم، أو عبر مراجعة أحد فروع البنك الإسلامي الأردني.

وفيما يتعلق بالمدخرين لدى صندوق الحج، بيّن الخلايلة أنه يحق للمدخرين الذين استكملوا مبلغ 3 آلاف دينار في رصيدهم قبل 1 تموز/ يوليو 2016 التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للصندوق، أما المرأة التي ترغب باصطحاب محرم معها، فيشترط حتى يقبل تسجيلها أن تكون قد استكملت مبلغ 6 آلاف دينار قبل هذا التاريخ، حيث إن مدخري الصندوق غير مطالبين بدفع أي مبالغ عند التسجيل.

وأضاف الخلايلة أنّ موسم الحج الحالي لن يكون بكامل طاقته السابقة، بل سيتحدد بناء على ما تقرره السلطات السعودية.

وكانت السعودية قد قرّرت سابقا رفع عدد حجاج موسم حج العام الحالي إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها، وفقا للحصص المخصصة للدول، مع الأخذ بالتوصيات الصحية.

وأوضحت وزارة الحج والعمرة السعودية أن موسم حج هذا العام سيكون وفقا لعدة ضوابط، حيث يكون للفئة العمرية التي تقلّ عن (65) عاما ميلاديا، مع اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات كورونا المعتمدة في وزارة الصحة.