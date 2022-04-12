انخفاض الدين الحكومي ليصبح 28,519 مليار دينار “فقط لا غير”

عمان 12 نيسان (بترا) – أعلنت وزارة المالية، ان رصيد الدين الحكومي انخفض خلال شهر كانون الثاني بمبلغ 244 مليون دينار جراء قيام الحكومة بإطفاء سندات محلية بقيمة 311 مليون دينار.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إن رصيد الدين الحكومي شهد انخفاضاً بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي عن مستواه في نهاية عام 2021 بمبلغ 244 مليون دينار ليصل الى حوالي 28,519 مليار دينار ما نسبته 88.3 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لشهر كانون الثاني من العام الحالي.

وأضافت، ان الانخفاض يعزى إلى قيام الحكومة بتسديد سندات واذونات خزينة مستحقة بمبلغ 311 مليون دينار مقابل اصدارات جديدة بمبلغ 175 مليون دينار، ما أدى الى تراجع الدين الداخلي بمبلغ 136 مليون دينار حيث يشكل ذلك ضخ للسيولة في السوق المحلية، وكذلك قامت شركة الكهرباء الوطنية بتسديد المبالغ المستحقة عليها وانخفاض التسهيلات البنكية للشركة ولسلطة المياه بمبلغ اجمالي 40 مليون دينار.

بالمقابل فقد انخفض الدين الخارجي بمبلغ 68 مليون دينار نتيجة قيام الحكومة بتسديد المبالغ المستحقة وانخفاض اسعار صرف العملات مقابل الدولار.

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