الزعيم: والدي شاويش الشرطة هو من علمني فن الكوميديا

يملك القدرة على الإضحاك وبنفس القدرة يجعلنا نبكي بدون أن تتغير ملامح وجهه، يمتلك خفة دم ومثقف وفنان كوميدي من الطراز الأول، له حركات مميزة تميزه عن غيره من ممثلي الكوميديا، وهو يحظى بشعبية تفوق الوصف ليس في مصر فقط، بل في كافة الأقطار العربية، هو بالطبع الزعيم عادل إمام.

«عادل إمام» فنان يتمتع بمواهب مختلف ومع ذلك فهو خريج كلية الزراعة، دخل السينما من باب المسرح من خلال دور بسيط في مسرحية «أنا وهو وهي»، وتعتبر هذه المسرحية من أهم محطات عادل إمام، نظرًا لارتباط الجمهور بشخصية «دسوقي أفندي» في بداية مشواره الفني.

ومنذ أكثر من 27 عامًا تحدث «عادل» مع محرر جريدة الأهرام المسائي عن السبب في حبه للكوميديا، قائلاً: «الصول إمام» والدي هو من علمني فن الكوميديا فكان في شبابه يملك القدرة على إضحاك الناس دون أن تتأثر تعبيرات وجهه، فورثت عنه خفة الظل.

واستطرد «عادل» حديثه قائلاً: الغريب أنني لم أهتم منذ صغري بالأفلام الكوميدية بل كنت مغرمًا بأفلام «جين فورد، روبرت تايلور، فيكتور ماتيور» أفلام الشجاعة والبطولة، وبصراحة العمل الفني بالنسبة لي كان هواية، فعندما دخلت فرقة التمثيل في الجامعة امتحنني «محمد زكي جمعة» وهو الذي جعلني رئيسًا لفرقة التمثيل، وهو نفسه «زكي جمعة» الشهير في مدرسة المشاغبين.

وقدمت التراجيديا من خلال مسرح الحياة مثل: هاملت وأعمال «أووين شو، وألبير كامي، وسارتر، وتشيكوف»، وكنت أول واحد في مصر قدم تشيكوف قبل أن يقدم على المسرح القومي وقدمت من أعماله «طائر البحر».

وكانت البداية الحقيقية في أدوار البطولة، دوري في فيلم «رجب فوق صفيح ساخن» الذي عرض عام 1979، ثم فيفيلم «شعبان تحت الصفر» الذي حقق الرقم القياسي في الإيرادات بما لا يقل عن مليون جنيه، فمن خلال هذين الفيلمين مع مسرحيتي «مدرسة المشاغبين، وشاهد ماشفش حاجة» اللتين شاهدهما أكثر من 4 ملايين متفرج، حققت شعبية عريضة.

وقد تطورت أعمالي بعد حلقات المسلسل التليفزيوني «الفتى الطائر» لأني أحسست أن الناس يمكن أن تقبل مني موضوعات تخص الشارع المصري، فقمت بعمل أفلام مختلفة مثل: «مولد يا دنيا، كراكون في الشارع، الإرهاب والكباب، وغيرها».

اسمه الكامل عادل محمد إمام محمد بخاريني ويعرف باسمه الفني «عادل إمام» حيث ولد في 14 مايو 1940 في حي السيدة عائشة، والده هو «محمد إمام» عمل كشاويش في الشرطة،

بدأ «عادل» مشواره الفني عام 1962 بأدوار صغيرة وازدادت شهرته بشكل صارخ في منتصف السبعينيات، وحتى الآن مازالت أعماله تحقق نجاحًا كبيرًا، وقد تزوج من هالة الشلقاني، ولديه ثلاثة أبناء: رامي وسارة ومحمد، كما ان لديه ثمانية أحفاد.