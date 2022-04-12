"المجــــد" تعبر برزخاً بين قرنين، وتسافر في دنيا الكلمة المُلتزمة طوال ثمانية وعشرين عاماً.. بقلم: فهــد الريمــاوي
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الحرب الإلكترونية في المواجهة بين روسيا والناتو في أوكرانيا تدشن “حروب الجيل السادس”
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