"المجــــد" تعبر برزخاً بين قرنين، وتسافر في دنيا الكلمة المُلتزمة طوال ثمانية وعشرين عاماً.. بقلم: فهــد الريمــاوي
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نصر الله للصهاينة: إذا كنتم تراهنون على يأس الشعب الفلسطيني وإحباطه والخذلان الرسمي العربي له فأنتم واهمون
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