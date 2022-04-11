مجلس النواب يرفض اية اساءة للدولة السورية ونظامها

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الادارة المحلية، توفيق كريشان أن التواصل مع الجانب السوري مستمر حول كافة المواضيع بما فيه موضوع المياه.

وقال كريشان، خلال جلسة النواب اليوم الاثنين، إن علاقات الأردن مع كافة الدول الشقيقة تتجه نحو السمو باستمرار، مشيرا إلى أن العلاقات الأردنية السورية جيدة.

وطلب كريشان شطب ما ورد على لسان النائب علي الخلايلة من اساءة للنظام السوري ودعوته الله ازالة هذا النظام، من محضر جلسة النواب.

وقد وافق مجلس النواب على شطب كلمة “ازالة النظام السوري” من محضر الجلسة.

ودافع الخلايلة عن نفسه بقوله إنه لم يسيئ إلى النظام السوري وانما تناول حقائق، فيما أصر مجلس النواب على شطب أي كلمة فيها اساءة لسوريا الدولة والنظام.