مجلة عود الند تهنئ زميلتها المجد

كريما ومشكورا، ارسل الزميل العزيز الدكتور عدلي الهواري، رئيس تحرير مجلة “عود الند” الثقافية، اليوم الاثنين، برقية التهنئة الرفاقية التالية بالعيد الـ28 لانطلاقة المجد..

الأستاذ فهد الريماوي المحترم

مؤسس ورئيس تحرير صحيفة “المجد”

عمان – الأردن

تحية طيبة وبعد

بمناسبة الذكرى السنوية الثامنة والعشرين لصدور صحيفة “المجد”، أتقدم إليك وطاقم الصحيفة بالتهاني، وأرجو للصحيفة الاستمرار والنجاح. لو بقي صدور “المجد” ورقيا فقط لحرم من مطالعتها الراغبون في متابعتها من مختلف أنحاء العالم. ولذا الاستمرار إلكترونيا قرار سليم يواكب العصر الرقمي السائد، ويوفر منبرا مهما في زمن يكاد يختفي فيه تعدد الآراء.

مع أطيب التحيات

عدلي الهواري

رئيس تحرير مجلة “عود الند” الثقافية

لندن – 11 نيسان 2022